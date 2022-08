Πέντε τραυματίες από την έκρηξη πυρομαχικών σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία

Ο επικεφαλής του τμήματος Υγείας της Κριμαίας δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από έκρηξη στην αεροπορική βάση Σάκι, στην ελεγχόμενη από τους Ρώσους χερσόνησο, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (9/8) σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών της αεροπορίας και ότι δεν υπήρξαν νεκροί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπήρξε επίθεση και η βάση δεν υπέστη ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλούνται τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφεντόριβκα», διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

According to BAZA, there was an explosion in Novofedorivka, Crimea. https://t.co/FmSZDW1LSi pic.twitter.com/ieA6uEyRiw

Νωρίτερα σήμερα τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντόριβκα στη δυτική Κριμαία.

The explosions reportedly occurred near the Saki Airbase which is home to the Black Sea Fleet’s 43rd Naval Attack Aviation Regiment. 3/https://t.co/yUbGyoxLTw pic.twitter.com/zKorDsVaIA