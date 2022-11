Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία πως εκτέλεσε Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία εκτέλεσε περισσότερους από 10 Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου, με εξ επαφής πυροβολισμούς στο κεφάλι, κατηγορώντας το Κίεβο για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου τα οποία, σύμφωνα με την Μόσχα, η Δύση αγνοεί.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας ήταν μια απάντηση σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε σε ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο υποστηρίζει ότι δείχνει την εκτέλεση Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως ούτε το βίντεο, ούτε τον ισχυρισμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Αυτή η βάναυση δολοφονία Ρώσων στρατιωτικών δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το μοναδικό έγκλημα πολέμου», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

For those that have seen this video from Makiivka. There is now footage that shows the aftermath of this as a potential war crime. All those on the floor executed. pic.twitter.com/Hslp94LzZy