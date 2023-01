Οι Ουκρανοί πιλότοι θα χρειαστούν έξι μήνες για να μάθουν να πετούν τα F-16, εκτιμά το Κίεβο

Η Ουκρανία εκτιμά ότι οι πιλότοι της θα χρειαστούν περίπου μισό χρόνο εκπαίδευσης για να μάθουν να πετούν δυτικά μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα αμερικανικά F-16, την ώρα που το Κίεβο εντείνει τις πιέσεις του για να εξασφαλίσει τέτοια αεροσκάφη τέταρτης γενιάς ώστε να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

Αυτήν την εβδομάδα η Γερμανία, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες ανακοίνωσαν ότι θα παραδώσουν βαρέα άρματα στην Ουκρανία, που τώρα ελπίζει ότι η Δύση θα την εξοπλίσει επίσης με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και μαχητικά αεροσκάφη.

Ένας εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Γιούρι Ίχνατ, είπε ότι τα F-16 ίσως είναι η καλύτερη επιλογή για να αντικαταστήσουν τον σημερινό στόλο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Ίχνατ, ο στρατός χρησιμοποιεί σήμερα τέσσερις τύπους αεροσκαφών της σοβιετικής εποχής, κάτι που σημαίνει ότι τα αεροσκάφη αυτά είναι γηραιότερα και από την ίδια τη χώρα.

«Οι πιλότοι λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα να πετάξουν τα F-16, θα μπορούσαν να τα μάθουν μέσα σε μερικές εβδομάδες. Το να πολεμούν με αυτά τα αεροπλάνα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Οι πιλότοι λένε ότι θα μπορούσαν να το κάνουν» μέσα σε περίπου έξι μήνες, εξήγησε.

