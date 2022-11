Η Ουκρανία αρνείται τις κατηγορίες ότι εκτέλεσε Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου

Ο υπεύθυνος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ντμίτρο Λούμπινετς, απέρριψε τους ισχυρισμούς της Μόσχας για περιστατικό «εκτέλεσης» «Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου», λέγοντας ότι στο συμβάν αυτό οι ουκρανοί στρατιώτες αμύνονταν κατά των Ρώσων στρατιωτών που υποδύθηκαν ότι παραδίδονται για να ανοίξουν πυρ εναντίον των Ουκρανών.

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς δήλωσε ότι τα αποσπάσματα του βίντεο που παρουσίασε η Μόσχα ως απόδειξη ότι το Κίεβο εκτέλεσε Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου δείχνουν στην πραγματικότητα ότι οι Ρώσοι στρατιώτες, υποδυόμενοι ότι παραδίδονται, διέπραξαν έγκλημα πολέμου ανοίγοντας πυρ κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

For those that have seen this video from Makiivka. There is now footage that shows the aftermath of this as a potential war crime. All those on the floor executed. pic.twitter.com/Hslp94LzZy