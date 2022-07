Η Ουκρανία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (13/7) ότι διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, αφότου η Πιονγκγιάνγκ αναγνώρισε τις δύο αποσχισθείσες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως «ανεξάρτητα κράτη».

«Εκλαμβάνουμε αυτήν την απόφαση ως προσπάθεια της Πιονγκγιάνγκ να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ukraine today breaks diplomatic relations with DPRK in response to its decision to recognize the so-called ‘independence’ of the temporarily Russian-occupied territories in the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.