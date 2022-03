Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός

Για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός με βομβαρδισμό του ανθρωπιστικού διαδρόμου που συνδέει τη Ζαπορίζια με τη Μαριούπολη τη Ρωσία το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει το Associated Press το κονβόι που μετέφερε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στη Μαριούπολη και στη συνέχεια θα επέστρεφε στη Ζαπορίζια με αμάχους δέχτηκε, σύμφωνα με το γραφείο του δημάρχου της πόλης, πυρά και είναι άγνωστο αν έφτασε στον προορισμό του.

Δείτε το tweet του εκπροσώπου τύπου του ουκρανικού ΥΠΕΞ.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.