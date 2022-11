Η Ουκρανία χτίζει τείχος στα σύνορα με την Λευκορωσία

H Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει τείχος και άλλες οχυρώσεις στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, την οποία η Ρωσία χρησιμοποίησε ως ορμητήριο για την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου.

Ο Κίριλο Τιμοσένκο, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ένα τείχος μήκους 3 χιλιομέτρων με συρματοπλέγματα έχει ανεγερθεί στην επαρχία Βολίν στα σύνορα με τη Λευκορωσία, η οποία σύμφωνα με το Κίεβο παραμένει απειλή.

Έχουν επίσης τοποθετηθεί σάκοι με άμμο και έχουν δημιουργηθεί χαρακώματα, επισήμανε ο ίδιος.

#Ukraine is building a wall on the border with #Belarus



The photo was published by the Deputy Head of the Office of the Ukrainian President Kyrylo Tymoshenko.



A representative of the Presidential Office said that 3 km of the fence has already been built and work is continuing. pic.twitter.com/Jp3gd844sq