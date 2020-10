Οι παγκόσμιες αντιδράσεις στη διάγνωση του προέδρου Τραμπ: Ευχές για ανάρρωση αλλά και επικρίσεις

Τα μηνύματα για τον Τραμπ και τη διάγνωσή του με Covid-19, προερχόμενα από διάφορες χώρες του κόσμου, κυμαίνονται από ευχές για γρήγορη ανάρρωση μέχρι επικριτικά σχόλια εξαιτίας της αντιμετώπισης του προέδρου των ΗΠΑ αναφορικά με την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι περισσότερες απαντήσεις στην είδηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ετών 74, και η σύζυγός του, Μελάνια, διαγνώστηκαν με Covid-19 διατηρούν τους τύπους, ενώ υπήρξαν αντιδράσεις που εξέφραζαν την απορία για την επίδραση που θα έχει η διάγνωση του προέδρου στις εκλογές των ΗΠΑ, προγραμματισμένες για τον επόμενο μήνα.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ευχήθηκε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ να αναρρώσουν γρήγορα από τον COVID-19.

«Η Τζιλ (σ.σ. η σύζυγός του) κι εγώ στέλνουμε τις σκέψεις μας στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ για μια γρήγορη ανάκαμψη. Θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια του προέδρου και της οικογένειάς του», έγραψε στο twitter ο κ. Μπάιντεν.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Οι Τραμπ και οι Μπάιντεν βρίσκονταν όλοι στο Κλίβελαντ, στο Οχάιο, το βράδυ της Τρίτης, στην αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο προεδρικό ντιμπέιτ.

«Η πανδημία είναι μία μάχη που συνεχίζουμε να παλεύουμε. Κάθε μέρα. Ανεξάρτητα από το πού ζούμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτηση στο twitter, ευχόμενος στο πρώτο ζευγάρι της Αμερικής γρήγορη ανάρρωση.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight.



Everyday.



No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

Ωστόσο, εκφράζοντας απογοήτευση για την ηγεσία της Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, ορισμένα μηνύματα διατύπωσαν επικρίσεις με αφορμή τη διάγνωση του προέδρου Τραμπ.

«Αυτό δείχνει ότι ο ιός δεν λυπάται κανέναν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν δείξει σκεπτικισμό. Του εύχομαι γρήγορη ανάρρωση», δήλωσε ο Γκάμπριελ Ατάλ, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

Τα κρατικά ΜΜΕ της Κίνας, πάντως, σχολίασαν την είδηση της διάγνωσης του προέδρου σε ένα κλίμα πικρής ικανοποίησης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και η πρώτη κυρία έχουν πληρώσει το τίμημα για το στοίχημα της υποβάθμισης του COVID-19», έγραψε ο Hu Xijin, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Global Times της Κίνας.

«Η είδηση καταδεικνύει τη σοβαρότητα της πανδημικής κατάστασης των ΗΠΑ. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του Τραμπ και των ΗΠΑ και ενδέχεται επίσης να επηρεάσει αρνητικά την επανεκλογή του».

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ο Τραμπ είχε πει στη Γενική Συνέλευση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η Κίνα, όπου ο ιός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του περασμένου έτους, πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για την εξάπλωση της ασθένειας.

Ωστόσο, μόλις πριν από δύο ημέρες, κατά τη διάρκεια της προεδρικής συζήτησης, ο Δημοκρατικός αντίπαλος του προέδρου, Τζο Μπάιντεν, επέκρινε τον Τραμπ για τον χειρισμό της κρίσης στις ΗΠΑ.

Αφού διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς τον Ιανουάριο ότι η επικείμενη απειλή της εξάπλωσης της νόσου από την Κίνα ήταν «εντελώς υπό έλεγχο» και τους είπε τον Φεβρουάριο ότι ο ιός θα εξαφανιστεί μια μέρα «ως εκ θαύματος », ο Τραμπ πρότεινε τον Απρίλιο ότι μια ένεση με απολυμαντικό θα μπορούσε να εξεταστεί ως πιθανός τρόπος για να καθαριστεί ο ιός.

Η εφημερίδα China Daily, η επίσημη αγγλική εφημερίδα της χώρας, αναφέρει:

«Από τότε που εμφανίστηκε νωρίτερα εφέτος, ο Τραμπ, ο Λευκός Οίκος και η εκστρατεία του έχουν υποβαθμίσει την απειλή και αρνούνται να συμμορφωθούν με τις βασικές οδηγίες για τη δημόσια υγεία - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδει η δική του διοίκηση - όπως η μάσκα σε δημόσιους χώρους και η άσκηση κοινωνικής απόστασης. Αντ’ αυτού, ο Τραμπ συνέχισε να διοργανώνει εκστρατείες που προσελκύουν χιλιάδες υποστηρικτές. Ο ιός έχει σκοτώσει περισσότερους από 200.000 Αμερικανούς και έχει μολύνει περισσότερα από 7 εκατομμύρια σε εθνικό επίπεδο».

Τα θετικά μηνύματα και η ανησυχία για την υγεία του προέδρου ήταν πιο έντονα σε μηνύματα από το Ισραήλ και την Ταϊβάν.

«Όπως εκατομμύρια Ισραηλινοί, η Σάρα και εγώ σκεφτόμαστε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και ευχόμαστε στους φίλους μας μια πλήρη και ταχεία ανάκαμψη», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στη σύζυγό του.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

«Η κυβέρνηση και ο λαός της Ταϊβάν βρίσκονται στο πλευρό των ΗΠΑ σε αυτή τη δοκιμασία», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν.

Τις καλύτερες ευχές του στον Τραμπ και τη σύζυγό του έστειλε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενός οργανισμού που έχει δεχθεί επικρίσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τον χειρισμό της πανδημίας.

«Τις καλύτερες ευχές μου στον πρόεδρο @realDonaldTrump και την (Πρώτη Κυρία) @FLOTUS για πλήρη και ταχεία ανάρρωση», έγραψε στο Twitter ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, τον οποίο ο Τραμπ επισκέφτηκε νωρίτερα αυτό το έτος, έσπευσε να εκφράσει την υποστήριξή του. «Εύχομαι στον φίλο μου τον πρόεδρο Τραμπ στην Πρώτη Κυρία μια γρήγορη ανάρρωση και καλή υγεία», έγραψε στο twitter.

Στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός Ιμράν Καν έστειλε επίσης τις καλές του ευχές, γράφοντας: «Ευχόμαστε για τη γρήγορη ανάρρωση του Προέδρου Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ από τον COVID-19».

Wishing President Trump and First Lady Melania Trump speedy recovery from COVID-19. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 2, 2020

Ταχεία ανάρρωση από τον κορωνοϊό ευχήθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

«Ελπίζω ειλικρινά ότι θα ξεπεράσουν την περίοδο καραντίνας χωρίς προβλήματα και θα ανακτήσουν την υγεία τους το συντομότερο δυνατό», αναφέρει o Ερντογάν σε ανάρτηση στο twitter.

I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.



I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020

Στην Ευρώπη, ο πρόεδρος της Πολωνίας Άντρζεϊ Ντούντα εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του για το πρώτο ζευγάρι, με το μήνυμα: «Εκφράζουμε τις καλές μας ευχές για ταχεία ανάκαμψη στους φίλους μας @realDonaldTrump και @FLOTUS. Η Πολωνία και οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες και θα πετύχουν στη μάχη εναντίον του #COVID-19».

Our good wishes for speedy recovery to our Friends @realDonaldTrump and @FLOTUS. #Poland and #USA will get through the hardships and succeed in fighting #COVID19. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 2, 2020

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν έστειλε επίσης τις καλύτερες ευχές του, σύμφωνα με το KBS News.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που βρέθηκε ο ίδιος σε εντατική φροντίδα νωρίτερα μέσα στη χρονιά όταν μολύνθηκε από τον κορωνοϊό, έγραψε στο twitter: «Οι καλύτερες ευχές μου στον Πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία. Ελπίζω και οι δύο να έχουν ταχεία ανάρρωση από τον κορωνοϊό».

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Steffan Siebert: «Στέλνω όλες τις καλύτερες ευχές μου στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ», καλώντας τους να «ξεπεράσουν τη μόλυνση και σύντομα να είναι εντελώς υγιείς ξανά».

Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέδωσε δήλωση στην οποία είπε: «Είμαι βέβαιος ότι η έμφυτη αντοχή σας, το υψηλό πνεύμα και η αισιοδοξία σας θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτόν τον θανατηφόρο ιό».

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, δήλωσε: «Οι ειλικρινείς ευχές μου για μια γρήγορη ανάρρωση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, και ελπίζω να περάσουν γρήγορα αυτό το στάδιο για να επιστρέψουν σε πλήρη υγεία και ευεξία ώστε να συνεχίσουν να ηγούνται των προσπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση αυτού του ιού παγκοσμίως προς όφελος όλης της ανθρωπότητας».

Εν τω μεταξύ, ο πρώτος υπουργός της Ουαλίας Μάικ Ντρέικφορντ είπε στο Sky News ότι στέλνει «τις καλύτερες προσωπικές ευχές» στον πρόεδρο, αλλά επισήμανε ότι ο Τραμπ «υποτιμούσε πάντα τον ιό» και «αυτό θα κάνει τους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναρωτιούνται για την ποιότητα της ηγεσίας τους».

Επιμέλεια: Βασίλης Τατσιόπουλος

Πηγές: Newsweek, Reuters, Twitter, ΑΠΕ