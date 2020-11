Η Πενσιλβάνια επικύρωσε τη νίκη Μπάιντεν στις εκλογές

Η Πενσιλβάνια επικύρωσε τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου, ανακηρύσσοντας νικητή τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Πολιτείας, Τομ Γουλφ.

«Σήμερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πενσιλβάνιας επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως απαιτείται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, υπέγραψα το Πιστοποιητικό Διαπίστωσης για τη λίστα των εκλεκτόρων του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις» ανέφερε μέσω Twitter ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πολιτείας.

Με την επικύρωση αυτή, ο Μπάιντεν εξασφαλίζει τους 20 μεγάλους εκλέκτορες της Πενσιλβάνιας.

