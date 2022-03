«Η πόλη Ιρπίν δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Η πόλη Ιρπίν παλεύει»

Σθεναρή αντίσταση προβάλλει ο δήμαρχος της πόλης Ιρπίν, στην περιφέρεια του Κιέβου, ο οποίος αρνείται τη ρωσική απαίτηση να παραδοθεί.

Ο Αλεξάνταρ Μαρκούσιν υποστηρίζει ότι έχει απορρίψει το αίτημα των ρωσικών δυνάμεων να παραδώσει την πόλη, επισημαίνοντας ότι «η πόλη Ιρπίν δεν μπορεί να εξαγοραστεί, παλεύει».

Στον λογαριασμό του στο Telegram την Τρίτη, ο δήμαρχος είπε ότι είχε απειληθεί για τη «ζωή και την υγεία του και καλούνταν να παραδώσει την πόλη» την προηγούμενη ημέρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν στη μέση της εκκένωσης της πόλης

«Είμαι έκπληκτος που αυτά τα τέρατα δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι η πόλη Ιρπίν δεν τα παρατάει, η Ιρπίν δεν μπορεί να εξαγοραστεί, η Ιρπίν παλεύει».

Μάλιστα, ο Μαρκούσιν επισήμανε πως «έχω μια αντιπροσφορά στους κατακτητές να εγκαταλείψουν [την] κοινότητα εντός 24 ωρών και να σώσουν τη ζωή και την υγεία πολλών χιλιάδων Ρώσων στρατευσίμων, των οποίων η μητέρα, η αδερφή, η κόρη, η γιαγιά και ο σύντροφος τους περιμένουν στο σπίτι».

Οι Ρώσοι κήρυξαν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή του Κιέβου την Τρίτη. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πραγματοποιείται παύση των εχθροπραξιών γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγόρησε τη Δευτέρα τις ρωσικές δυνάμεις ότι στόχευσαν διαδρόμους εκκένωσης και σκότωσαν «πολλούς αμάχους» που προσπαθούσαν να εκκενώσουν την πόλη.

(3/3) Russia continues to directly target evacuation corridors, resulting in the death of several civilians whilst trying to evacuate Irpin. Due to heavy fighting in the town, it has reportedly been without heat, water or electricity for several days. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 7, 2022

A New York Times team witnessed the moment that civilians were fired upon in Irpin, Ukraine, just outside Kyiv. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/ukdsv7ZfFH pic.twitter.com/Sv6IyYBGcU — The New York Times (@nytimes) March 6, 2022

Το Βρετανικό Υπουργείο σημείωσε ότι λόγω των σφοδρών μαχών ο Irpin είναι χωρίς θέρμανση, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ημέρες.