Αυστραλία: Η πολιτεία Βικτόρια θα θέσει εκτός νόμου τον ναζιστικό χαιρετισμό

Η κυβέρνηση στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα πως ετοιμάζεται να επεκτείνει τη νομοθεσία που απαγορεύει τη δημόσια επίδειξη της ναζιστικής σβάστικας, ώστε να συμπεριλάβει τον ναζιστικό χαιρετισμό, έπειτα από επεισόδια ανάμεσα σε νεοναζί και διαδηλωτές υπέρ των δικαιωμάτων των τρανστζέντερ στη Μελβούρνη το Σαββατοκύριακο.

Η υπουργός Δικαιοσύνης στη Βικτόρια, η Τζάκλιν Σάιμς, εξήγησε πως η κυβέρνηση θα προωθήσει με ταχείες διαδικασίες τη διεύρυνση της νομοθεσίας, αν και αναγνώρισε πως μπορεί να χρειαστούν μήνες για να τεθεί σε ισχύ η νέα διάταξη.

«Θα εξετάσουμε το πώς μπορεί να γίνει με προσοχή, θα διαβουλευτούμε με διάφορες οργανώσεις και θα έχουμε περισσότερα να πούμε για τις λεπτομέρειες» κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το μέτρο, ανέφερε η κυρία Σάιμς σε ανακοίνωσή της που αναμετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AAP.

Περίπου 30 νεοναζί έκαναν πορεία στη Μελβούρνη υψώνοντας επανειλημμένα τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό μπροστά στο κοινοβούλιο της Βικτόριας προχθές Σάββατο. Έγιναν τρεις συλλήψεις κατά τη διαδήλωση, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας.

🇦🇺 Nazi salute from men in balaclavas marching in Melbourne today.

Apparently there are no Nazi’s in Australia either pic.twitter.com/3TyZibp0Vk