Η προαναγγελθείσα "ομολογία" της Σοφίας Αντρέεβα

Ήταν απολύτως αναμενόμενο. Μετά την on camera «ομολογία» του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του από τις υπηρεσίες ασφαλείας (KGB) της Λευκορωσίας στο αεροδρόμιο του Μινσκ, όπου ο 26χρονος «κατέθεσε» πως συνεργάζεται με τις αρχές της χώρας του και βρίσκεται σε καθεστώς ομολογίας για την οργάνωση ανατρεπτικών και βίαιων επεισοδίων, τηλεοπτική ομολογία έλαβαν οι διωκτικές αρχές και από τη σύντροφο του νεαρού δημοσιογράφου Σοφία Σαπέγκα Αντρέεβα.

Η νεαρή φοιτήτρια είναι Ρωσίδα και όχι Λευκορωσίδα και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία.

«Είμαι συντάκτρια του καναλιού του Telegram "Μαύρο Βιβλίο της Λευκορωσίας", το οποίο δημοσιοποιεί προσωπικές πληροφορίες για αξιωματούχους των Εσωτερικών Υποθέσεων» αναφέρει η Σαπέγκα, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι μοιάζει να έχει αποστηθίσει κάποιο κείμενο που της έχει υπαγορευτεί.

A video showing detained journalist #RomanProtasevich’s girlfriend, #SofiaSapega, emerged on the Yellow Leaks Telegram channel on Tuesday.



Ruptly cannot independently verify the exact date and place where the video was shot.#Belarus #Lukashenko #Minsk pic.twitter.com/b1WiGPUr11