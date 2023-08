Χάος στο Πεκίνο από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που είναι οι σφοδρότερες τα τελευταία 140 χρόνια

Ολόκληρες ζώνες της βόρειας Κίνας έχουν καλυφθεί από καφεκίτρινα νερά, στα οποία επιπλέουν τόνοι απορριμμάτων, μετά την «ιστορική» βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ημέρες το Πεκίνο και τα περίχωρά του.

Χείμαρροι αυτού του δύσοσμου μίγματος χύθηκαν σε ένα πάρκο, στα προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι κυριότερες οδικές αρτηρίες που συνδέουν μεταξύ τους τις πόλεις της επαρχίας Χεμπέι, στα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, έχουν μετατραπεί σε πραγματικά ποτάμια.

Σε αεροφωτογραφίες που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο σε μία από αυτές τις πόλης, τη Ζουοζού, διακρίνονται βιτρίνες καταστημάτων και οροφές αυτοκινήτων που πλέουν σε αυτά τα λασπωμένα νερά, τα οποία κατέκλυσαν επίσης πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Heavy rains cause ground to subside and large amount of flood waters poured in Zhuozhou of Hebei province, China 🇨🇳



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/EyvjkSPPJk — Disaster News (@Top_Disaster) August 2, 2023

Φορώντας κράνη, διασώστες με φουσκωτά σκάφη μεταφέρουν φαγητό, ψωμί και πόσιμο νερό στους κατοίκους της Ζουοζού, πολλοί από τους οποίους έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με κομμένο το τηλέφωνο.

Village officials jumped into floodwater to help transfer over 1,000 sheep to higher ground in Xiluozhuang Village, north China's Hebei Province, where days of torrential rains have caused flooding. #AmazingChina pic.twitter.com/t6VDbraonD — China Xinhua News (@XHNews) August 2, 2023

Ένας 34χρονος άνδρας, που είπε ότι ονομάζεται Λιου, αφηγήθηκε σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στην περιοχή ότι ήταν αδύνατον επί δύο ημέρες να βγει από το πλημμυρισμένο κτίριο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. «Προσπαθήσαμε αρχικά να συγκρατήσουμε το νερό όμως αποδείχτηκε αδύνατο. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τον εξοπλισμό ή τα υλικά του εργοστασίου μας. Παγιδευτήκαμε στο εσωτερικό (από την Δευτέρα) μέχρι σήμερα το μεσημέρι που μας διέσωσαν», είπε.

Beijing records most rain in at least 140 years #ChinaNews #WorldNews #China #ChinaNewsToday [Video] China's capital has recorded its heaviest rainfall in at least 140 years over the past few days after being deluged with heavy rains from the remnants of… https://t.co/aJAN35rcmV — China News Video (@ChinaNewsVideo) August 2, 2023

Ο Λιου εξήγησε ότι, μολονότι θα έπρεπε να περιμένει να υποχωρήσουν τα νερά για να υπολογίσει με ακρίβεια τις ζημίες, ο εργοδότης του κάνει ήδη λόγο για απώλειες ύψους 20 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 2,8 εκατ. ευρώ).

Ο Ζόου Λιμπίν, 41 ετών, καθοδηγεί μια ομάδα διασωστών στους πλημμυρισμένους δρόμους. «Ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε στο Ζουοζού», είπε. «Η εκκένωση ξεκίνησε χθες γύρω στις 15.00 και μέχρι τώρα έχουν απομακρυνθεί περίπου 1.000 άτομα. Αυτοί που μένουν είναι ηλικιωμένοι, δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν και ακόμη συντονίζουμε αυτή τη δουλειά» πρόσθεσε.

Rescuers airlifted a man trapped in the flood on top of a car to safety in China's Hebei province.



Heavy rains battered northern China on Monday, while washing away cars and forcing the capital to issue its highest alerts for flooding and landslides. pic.twitter.com/u03xjGfdbD — NoComment (@nocomment) August 2, 2023

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Πεκίνου ανέφερες σήμερα ότι οι βροχές που έπληξαν την κινεζική πρωτεύουσα ήταν οι χειρότερες των τελευταίων 140 ετών – από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία.

Σε μια ζώνη στα όρια μεταξύ Πεκίνου και Χεμπέι, βουνά σκουπιδιών και συντρίμμια που πλέουν στο νερό, ακουμπούν σε μια γέφυρα. Ένας αστυνομικός είπε στους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου ότι η κατάσταση ήταν «πολύ επικίνδυνη» την Τρίτη.

Λίγο μακρύτερα, η Λι, μια κάτοικος της περιοχής, ηλικίας 71 ετών, κοιτάζει μαζί με τον σύζυγό της ένα πάρκο που και οι δύο γνωρίζουν πολύ καλά, όμως τώρα έχει μετατραπεί σε λίμνη. «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εδώ και 40 χρόνια», είπε. Ακόμη και στις χειρότερες κακοκαιρίες, η περιοχή αυτή ποτέ δεν είχε καλυφθεί με τέτοιο τρόπο από τα νερά. «Συνήθως, υπάρχει ένα ξύλινο γεφυράκι, περιστοιχισμένο από θάμνους ύψους ενός μέτρου. Τώρα, δεν μπορείτε να δείτε τίποτα γιατί όλα βυθίστηκαν στο νερό» περιέγραψε με απελπισία, δείχνοντας το σημείο.

Ένα κατάστημα επίπλων ήταν επίσης περικυκλωμένο από τα νερά. Σε ορισμένα σημεία του δρόμου, το νερό έφτανε σε ύψος ακόμη και τα τέσσερα μέτρα. Εκεί κοντά, κάποιοι κάτοικοι, γυμνόστηθοι, περίμεναν να πέσει η στάθμη για να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.