Οι Ρώσοι ελέγχουν το μέτωπο της Μαύρης Θάλασσας

Η Χερσώνα είναι η πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας η οποία πέφτει στα χέρια των Ρώσων. Λιμάνι στρατηγικής σημασία και κόμβος που συνδέει την Κριμαία με το άλλο μεγάλο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, την Οδησσό στα νότια και με την «θέση κλειδί» στην Αζοφική Θάλασσα που είναι αναμφισβήτητα η Μαριούπολη.

Η πτώση της Χερσώνας αν και αναμενόμενη, αποτελεί ψυχολογικά ένα πρώτο σοβαρό πλήγμα κατά των Ουκρανών. Ο «ένοπλος επισκέπτης» όπως σκωπτικά και κάνοντας χρήση μαύρου χιούμορ αποκάλεσε του Ρώσους ο δήμαρχος της Χερσώνας Ιγκόρ Κολικχάγιεφ, «ελέγχει όλες τις συνοικίες της πόλης είναι παντού και είναι πολύ ε[επικίνδυνος». Με αυτές τις λέξεις η ουκρανική πλευρά επισημοποίησε την είσοδο των ρωσικών δυνάμεων η οποία ωστόσο ήταν γεγονός αναμφισβήτητο από το απόγευμα της Τετάρτης.

