Οι Ρώσοι επιτίθενται σε όλα τα μέτωπα

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν τρεις πολύ δυνατές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες, Παρασκευή, δείχνουν ότι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την ανάπτυξη τους πιο κοντά στο Κίεβο, ενώ μοίρες πυροβολικού βάλλουν εναντίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Satellite images provided by Maxar Technologies show fires in an industrial area and at an airport in the Kyiv region. Russia continues to expand its attacks in Ukraine, also striking areas in the west of the country for the first time. https://t.co/GLzPW8D4rr pic.twitter.com/4HEA4Gar0r — The Associated Press (@AP) March 11, 2022

Οι φωτογραφίες δείχνουν σπίτια και άλλα κτήρια στις φλόγες, εκτεταμένες ζημιές και κρατήρες κατά μήκος της κοινότητας Μοσχούν, βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Satellite images from today show family homes on fire outside of #Kyiv. Verified videos show the destruction on the ground. Toll on civilians is growing by the day. 🛰️📷@sentinel_hub @maxar. Custom script by @Pierre_Markuse. #Ukrainehttps://t.co/qxI3Tbh5OJ pic.twitter.com/n5cCdb1DHE — Christoph Koettl (@ckoettl) March 11, 2022

To πρακτορείο Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της Maxar Technologies, η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων από την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν επιτρέπει σε αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις

Αισθητά μικρότερος ήταν χθες Παρασκευή ο αριθμός των αμάχων που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τέσσερις πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με όσα είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, συνολικά 7.144 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εμπόλεμες ζώνες, αριθμός που είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα 24ωρα. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι αρνείται να επιτρέψει σε αμάχους να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας, διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο θα προσπαθήσει ξανά σήμερα να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στις περιοχές αυτές. Υποστήριξε ότι οι εισβολείς, αντιμέτωποι με τη σθεναρή αντίσταση σε όλη την Ουκρανία, επιδίδονται σε αποτρόπαιες πράξεις -- ανάλογες με εκείνες των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους, όπως χαρακτηριστικά είπε -- στηλιτεύοντας την απαγωγή του δημάρχου της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, περισσότεροι από 12.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής στη χώρα του. Χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, αιχμαλωτιστεί ή παραδοθεί, συμπλήρωσε.

Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάιβ

Οι ρωσικές δυνάμεις ενέτειναν τη νύχτα της Παρασκευής τους βομβαρδισμούς στο Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την Οδησσό.

Τα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυρκαγιές στην περιοχή και ο Βιτάλι Κιμ, επικεφαλής της Διοίκησης της Περιφέρειας Μικολάιβ, είπε ότι υπήρχαν «ενεργές εχθροπραξίες κοντά στην Γκουρίεβκα», στα βόρεια της πόλης.

Mykolaiv:

1- Moscow killers arrange hell in the city. There were explosions all over the city.

According to the head of the Mykolayiv military administration Vitaliy Kim, the occupiers are chaotically chasing civilian objects and residential neighborhoods. pic.twitter.com/IVNmqtoXGB — Alan Abdo (@AlanAbdo13) March 11, 2022

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ενώ δεν καταγράφηκαν απώλειες αμάχων.