Οι Ρώσοι αιχμάλωτοι θα παραδοθούν στις ουκρανικές αρχές, λέει φιλοουκρανική ομάδα

Μια φιλοουκρανική ομάδα Ρώσων μαχητών ισχυρίστηκε την Κυριακή ότι αιχμαλώτισε πολλούς Ρώσους στρατιώτες κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής στα σύνορα και θα τους παραδώσει στις ουκρανικές αρχές.

Το Ρωσικό Εθελοντικό Σώμα έκανε αυτήν την ανακοίνωση με ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram. Στα πλάνα διακρίνονται περίπου δώδεκα Ρώσοι αιχμάλωτοι, δύο εκ των οποίων είναι ξαπλωμένοι σε κλίνες νοσοκομείου.

#Russia 10 Captured and 1 Wounded Russia Soldiers by the RDK and the Legion in #Belgorod / #Bilhorod



The Russian governor of Bilhorod refused to negotiate with the freedom fighters. The captives will be handed over to the Ukrainians soon if the Governor didn’t come. pic.twitter.com/OcuD0Nmyvt