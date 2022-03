Οι Ρώσοι κερδίζουν έδαφος σε Κίεβο και Μαριούπολη

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο:

Τα πρώτα χτυπήματα στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας έκαναν το πρωί της Παρασκευής οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στο Κίεβο και στη Μαριούπολη, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω από τις δύο πόλεις.

Δύο αεροπορικές βάσεις, στις πόλεις Λουτσκ και Ιβανοφρανκίφσκ, χτυπήθηκαν από ρωσικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και υψηλής ακρίβειας, με αποτέλεσμα να γίνουν μη επιχειρησιακές. Το Λουτσκ βρίσκεται στα βορειοδυτικά της χώρας και σχετικά κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, ενώ το Ιβανοφρανκίφσκ βρίσκεται νοτιότερα και πλησιέστερα στα σύνορα με την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία.

Last night several Russian strikes hit the city of Lutsk in western #Ukraine pic.twitter.com/fCRYQ6i6gA