Η Ρωσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ανατολικής Ουκρανίας

Στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκανσκ προχώρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε διάγγελμα του μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο Πούτιν ξεκίνησε το διάγγελμα του με μια ιστορική αναδρομή, λέγοντας ότι η Ουκρανία είναι αρχαία ρωσική γη και υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κατασκεύασμα του Βλαντιμίρ Λένιν.

Στη συνέχεια προκάλεσε την Ουκρανία να μάθει τι σημαίνει μια πραγματική αποκομμουνιστοποίηση, εξαπολύοντας ευθείες απειλές: «Θέλετε να μάθετε τι σημαίνει αποκομμουνιστοποίηση; Μας βολεύει. Ας μην το αφήσουμε στη μέση. Είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε πώς είναι η αποκομμουνιστοποίηση» είπε.

Ο Πούτιν μίλησε επίσης για την οικονομική βοήθεια που έδωσε η Ρωσία στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες που γεννήθηκαν μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, κατηγορώντας την ότι ουσιαστικά αφαίμαξε τη Ρωσία. Είπε συγκεκριμένα ότι η Ρωσία κάλυψε χρέη της Ουκρανίας ύψους 250 δισ. δολαρίων έως το 2013.

Ο Πούτιν είπε ότι ένα μείγμα νεοναζισμού και υπερεθνικισμού στην Ουκρανία προκάλεσε επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας. Οι Ουκρανοί αντέγραψαν ξένα μοντέλα που δεν έχουν σχέση με την ουκρανική πραγματικότητα για να γεμίσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί της πλουτοκρατίας τους. Αφαίμαξαν δισεκατομμύρια δολάρια οι Ουκρανοί ολιγάρχες, έκλεψαν τη Ρωσία και προσεταιρίστηκαν τη Δύση. Τιμωρούσαν ανθρώπους που ήθελαν τη συνεργασία με τη Ρωσία.

Αφού πρόσθεσε ότι η προσάρτηση της Κριμαίας έγινε με τη θέληση των πολιτών της, αναφέρθηκε σε πυρηνική ικανότητα που έχει η Ουκρανία και ότι είναι δικαίωμα της Ρωσίας να αμυνθεί. Είπε ότι πλέον η επέκταση του ΝΑΤΟ αποτελεί απειλή για τη Ρωσία, ακόμα και αν η Ουκρανία δεν ενταχθεί «αύριο» αλλά «μεθαύριο». «Χρειάζεται απλά να δείτε τον χάρτη για να δείτε πόσο βαθιά έχει εισχωρήσει η Δύση» σημείωσε απαριθμώντας τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ που είναι πλέον μέλη της συμμαχίας. «Όλοι ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος των ΗΠΑ είναι η Ρωσία και η Ουκρανία γίνεται η πλατφόρμα της. Πύραυλοι Tomahawk από το Κίεβο μπορούν να χτυπήσουν τη Μόσχα σε 35 λεπτά» σημείωσε.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Πούτιν είχε ενημερώσει τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι θα υπογράψει διάταγμα για την περιοχή του Ντονμπάς.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Μιχαϊλ Μισούστιν, είχε πει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, ότι έχουν «ζυγιστεί» όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι από την ανεξαρτησία και την αναγνώριση των δύο περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας.

«Έχουμε ήδη προετοιμαστεί πολλούς μήνες για την πιθανή απάντηση στην αναγνώριση του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Εννοώ σε πρώτο βαθμό, την υποκατάσταση των εισαγωγών και την ανάλυση όλων των κινδύνων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση λήψης μιας τέτοιας απόφασης», είπε ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, είπε ότι το Κίεβο διαθέτει καλύτερη τεχνολογία και ειδικούς επιστήμονες για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων ακόμα και από το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα είχε ζητήσει να μην αναγνωριστούν επίσημα οι αυτονομιστικές περιοχές και είπε ότι ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να συζητήσουν την «αποκλιμάκωση» και «πρακτικά βήματα για την εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας». Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκάλεσε εκτάκτως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine.