Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός το πρωί της Τετάρτης για ανθρωπιστικούς διαδρόμους

H Μόσχα ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, προκειμένου να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση των αμάχων, όπως μετέδωσε το βράδυ της Τρίτης το Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Russia announces humanitarian ceasefire for Wednesday morning, according to agencies pic.twitter.com/GM2Rh8diWJ

— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε απόψε μια νέα κατάπαυση του πυρός για την απομάκρυνση των αμάχων από τις πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας. Aυτή θα τεθεί σε ισχύ από τις 9:00 (ώρα Ελλάδος) το πρωί της Τετάρτης 9 Μαρτίου.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους» ανέφερε η ρωσική κυβέρνηση, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η πρόταση αυτή θα μεταφερθεί στις ουκρανικές Αρχές που θα πρέπει, όπως και χθες, να επιβεβαιώσουν μέχρι τα μεσάνυχτα (02:00 ώρα Ελλάδας) το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαδρόμων και από ποια ώρα θα μπορούν να λειτουργήσουν.

Οι πρώτοι διάδρομοι εκκένωσης για τους αμάχους άνοιξαν το πρωί της Τρίτη, ιδίως στο Σούμι, στα βορειοανατολικά, από όπου αναχώρησαν δύο αυτοκινητοπομπές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι εκκενώσεις συνεχίζονται επίσης και στην περιοχή του Κιέβου.

Σε άλλες πόλεις, όπως στην Μπούτσα, στα βόρεια της Μαριούπολης, οι άμαχοι παραμένουν μπλοκαρισμένοι.