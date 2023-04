Ρωσία: Επίσημα κατηγορίες για κατασκοπεία σε βάρος του δημοσιογράφου Έβαν Γκερσκόβιτς

Οι ρωσικές διωκτικές αρχές απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες για κατασκοπεία εις βάρος του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Έβαν Γκερσκόβιτς, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS.

Ο ανταποκριτής της αμερικανικής εφημερίδας δήλωσε αθώος, αρνούμενος «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες σε βάρος του, μετέδωσαν το Interfax και το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γκερσκόβιτς, Αμερικανός πολίτης ρωσικής καταγωγής, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη των Ουραλίων Γεκατερίνεμπουργκ με κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες η Wall Street Journal, δυτικοί ηγέτες και συνάδελφοί του χαρακτήρισαν ψευδείς. Σύμφωνα με το Interfax, ο Γκερσκόβιτς διώκεται βάσει του άρθρου 276 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα, κατηγορία που επισύρει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

