Ουκρανία: Η Ρωσία κατέλαβε το 2o μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της χώρας

Βρίσκεται σε εξέλιξη «μαζική αναδιάταξη» των στρατευμάτων της Ρωσίας σε τρεις νότιους τομείς στη νότια Ουκρανία καθώς η τακτική της Μόσχας μοιάζει να μεταβάλλεται, δήλωσε την Τετάρτη σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς αναγνώρισε εξάλλου ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τον δεύτερο μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα YouTube.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές ανακοίνωσαν προηγουμένως την κατάληψη του λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου Μπουρλεχίρσκ, που ανεγέρθηκε την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

According to Evgeny Poddubny, Russian war correspondent, the Vuhlehirsk thermal power station was captured by "musicians" of the Wagner Group with the artillery support from the People's Militia of the LPR. #Ukraine #Ukrainewar #Vuhlehirsk #Uglegorsk #WagnerGroup #Svitlodarsk pic.twitter.com/PfpKdZCW4l

«Εξασφάλισαν ένα μικροσκοπικό τακτικό πλεονέκτημα — κατέλαβαν το Μπουρλεχίρσκ», είπε ο Αρεστόβιτς αναφερόμενος στους Ρώσους.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας σημείωσε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις μοιάζουν να περνούν από την επίθεση στην άμυνα και να προχωρούν σε πλήγματα για να μειώσουν τη δυνατότητα των ουκρανικών στρατευμάτων να αντεπιτεθούν στην καίριας σημασίας βιομηχανική περιφέρεια Ντανιέτσκ.

Σκοπός μοιάζει να είναι «να μην είμαστε σε θέση να απελευθερώσουμε όλα τα εδάφη μας» και κατόπιν να «αρχίσουμε συνομιλίες», πρόσθεσε.

Η ουκρανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ανήγγειλε πως έχει σκοπό να ανακαταλάβει τη Χερσώνα, που έπεσε στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων στην αρχή του πολέμου.

Ο Ολεξίι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Αμύνης της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Twitter ότι ο ρωσικός στρατός συγκεντρώνει στρατεύματα στη Χερσώνα, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

🤝 Over the past month, there has been a strong intensification of military assistance from our partners, we are very grateful to them for this.



❗️The enemy is moving the maximum number of troops in the Kherson direction.