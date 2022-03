Η Ρωσία μπλοκάρει και το Instagram

Μετά το μπλόκο στις υπηρεσίες της Meta, η Ρωσία ανακοίνωσε την απαγόρευση του Instagram.

Russia has blocked the social network after its parent company, Meta, said it would relax its hate speech policy, allowing calls for violence against Russian President Vladimir Putin and Russian troops fighting in Ukraine.