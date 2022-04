Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή νέου διηπειρωτικού πυραύλου

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι πραγματοποίησε δοκιμή του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat, ενός στρατηγικού όπλου που, όπως είπε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν υπάρχει πουθενά αλλού ανάλογος του, ο οποίος θα κάνει όσους προσπαθούν να απειλήσουν τη Ρωσία να το ξανασκεφτούν.

Ο Πούτιν εμφανίστηκε στην τηλεόραση να ενημερώνεται από τον στρατό ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Πλεσέτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας και έπληξε στόχους στη χερσόνησο Καμτσάτκα στα ανατολικά.

«Το νέο σύστημα διαθέτει τις υψηλότερες προδιαγραφές από άποψη τακτικής και τεχνολογίας και είναι σε θέση να αντιπαρέλθει όλα τα σύγχρονα μέσα αντιπυραυλικής άμυνας. Δεν έχει ανάλογο στον κόσμο και δεν θα έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπε ο Πούτιν.

«Αυτό το πραγματικά μοναδικό όπλο θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων μας δυνάμεων, θα εγγυηθεί αξιόπιστα την ασφάλεια της Ρωσίας από εξωτερικές απειλές και θα υποχρεώσει να το ξανασκεφθούν εκείνοι που μέσα από την απροκάλυπτη επιθετική τους ρητορική προσπαθούν να απειλήσουν την χώρα μας» είπε ο Πούτιν.

