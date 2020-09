Η Ρωσία τάσσεται υπέρ του πολιτικού διαλόγου για το ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της επίλυσης όλων των διαφορών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, με ανάρτηση στο Τwitter, για την στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν επιδιώκουμε να επωφεληθούμε από μια διασυνοριακή διαφωνία. Η προσέγγιση αυτή ισχύει πλήρως για την ανατολική Μεσόγειο, μια ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή. Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της επίλυσης όλων των διαφορών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου» αναφέρει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα στο tweet.

💬 #Zakharova: We do not seek to benefit from cross-border discord. This approach fully applies to the Eastern #Mediterranean, a sensitive and explosive region. #Russia stands for resolving all disputes only through political dialogue. pic.twitter.com/1ucKK6r8yR