«Η Ρωσία βασίζεται στην αδιάκριτη χρήση αεροπορικών βομβαρδισμών»

Η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις με βαρέα όπλα σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με το Υπουργείο

Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην τελευταία του ενημέρωση, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι είναι πιθανό η Ρωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη βαριά ισχύ πυρός της σε αστικές περιοχές με κόστος απώλειες αμάχων, καθώς προσπαθεί να περιορίσει τις ήδη σημαντικές της απώλειες.

Οι ρωσικές δυνάμεις, όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο στην έκθεσή του, φάνηκαν απρόθυμες να εμπλακούν σε επιχειρήσεις μάχης με το πεζικό, προτιμώντας να βασίζονται στην αδιάκριτη χρήση αεροπορικών βομβαρδισμών σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνουν τις αμυντικές δυνάμεις.

Πάντως, η έκθεση αναφέρει πως ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πολιορκεί ορισμένες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και τη Μαριούπολη.

