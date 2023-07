Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν γυναίκα που κατηγορείται ότι βοηθούσε την Ουκρανία να σχεδιάσει τρομοκρατική επίθεση

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε μια Ρωσίδα που θεωρείται ύποπτη ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για "κρίσιμες εγκαταστάσεις" κατ' εντολήν των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η FSB δεν κατονόμασε την υποδομή αυτή, αλλά το οπτικό υλικό από μια κάμερα ασφαλείας που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ελήφθη από την FSB δείχνει την ύποπτη να χρησιμοποιεί το κινητό της για να βιντεοσκοπήσει τον χώρο πέριξ ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου στην πόλη Ούλιχ της περιφέρειας Γιάροσλαβ, βορείως της Μόσχας.

Η γυναίκα φαίνεται ακολούθως να συλλαμβάνεται μέσα στο γραφείο της από ενόπλους άνδρες τη FSB και από αστυνομικούς πράκτορες.

Το Σάββατο δικαστήριο διέταξε την κράτησή της για δύο μήνες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

