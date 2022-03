Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δκαιωμάτων: Οι Ρώσοι έκαναν χρήση όπλων διασποράς στο Χάρκοβο

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε στο Χάρκοβο όπλα διασποράς, που είναι φονικά για τον άμαχο πληθυσμό, και η χρήση των οποίων μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, δήλωσε την Παρασκευή το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch - HRW).

Οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν χρήση των όπλων αυτών «σε τουλάχιστον τρεις κατοικημένες συνοικίες του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, στις 28 Φεβρουαρίου», ανέφερε η αμερικανική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η HRW δηλώνει ότι ταυτοποίησε τη χρήση πυρομαχικών διασποράς μέσω μιας ρουκέτας 9M55K Smerch ρωσικής κατασκευής.

«Το Χάρκοβο υφίσταται αδιάκοπες επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων και οι άμαχοι κρύβονται στα υπόγεια για να γλιτώσουν από τις εκρήξεις και τα θραύσματα, δηλώνει ο διευθυντής εξοπλισμών του Παρατηρητηρίου, Στιβ Γκουζ. «Η χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένες ζώνες δείχνει μια απόλυτη περιφρόνηση για τη ζωή των ανθρώπων. Η χρήση τους, όπως τεκμηριώνεται στο Χάρκοβο, μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου», εκτιμά το Παρατηρητήριο.

Οι βόμβες διασποράς (BASM) αποτελούνται από έναν κύλινδρο σαν όλμο που περιέχει εκρηκτικά βλήματα μικρότερου μεγέθους. Μπορούν να πλήξουν τεράστιο πληθυσμό αμάχων. Η χρήση τους απαγορεύεται από τη συνθήκη του Όσλο του 2008, την οποία όμως δεν έχει υπογράψει η Μόσχα. «Η μαζική χρήση τους από ορισμένους στρατούς σε κατοικημένες ζώνες έχει προκαλέσει, στις εν λόγω χώρες, δυσανάλογες ανθρωπιστικές ζημιές», σύμφωνα με μια σύνοψη της γαλλικής Γερουσίας.

Τα όπλα διασποράς διασπείρονται σε πολλά μικρότερα πυρομαχικά σε μια πολύ ευρεία ζώνη. Ορισμένα δεν εκρήγνυνται και μπορούν να σκοτώσουν χρόνια μετά, όπως και οι νάρκες κατά προσωπικού.

