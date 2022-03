Είκοσι ρωσικά ελικόπτερα με αλεξιπτωτιστές κατευθύνονται προς τον πυρηνικό σταθμό Γιουζνουκραΐνσκ, σύμφωνα με πληροφορίες του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών και της ουκρανικής εθνοφρουράς.

Κάτοικοι της Ζαπορίζια, καθώς και εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό, έχουν οχυρωθεί για να αντιμετωπίσουν πιθανή ρωσική επίθεση.

Residents of Energodar lead by example. They courageously block their city from Russian invaders. pic.twitter.com/szTMtUjL5T — 🇺🇦 Ukrainian Glory Forever 🇺🇦 (@r_netsec) March 2, 2022

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5 — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022