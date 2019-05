«Η συγκέντρωση της άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ δεν θα είχε γίνει χωρίς τον Τραμπ»

Η συγκέντρωση της αμερικανικής άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ τον Αύγουστο του 2017 «δεν θα είχε γίνει χωρίς» την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε ένας από τους οργανωτές της κινητοποίησης εκείνης, που σημαδεύτηκε από τον θάνατο μιας νέας αντιδιαδηλώτριας και τους τραυματισμούς δεκάδων άλλων.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η [σ.σ. συγκέντρωση Unite the Right στη] Σάρλοτσβιλ δεν θα είχε γίνει χωρίς τον Τραμπ», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σπένσερ, ηγέτης των οπαδών της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής, σε podcast του περιοδικού The Atlantic.

Η συγκέντρωση έγινε δυνατή «λόγω της εκστρατείας του και της νέας δυναμικής» που δημιουργήθηκε, ότι δηλαδή «ένας εθνικιστής υποψήφιος είναι απήχηση στο κοινό με τόσο έντονο τρόπο», εξήγησε ο Σπένσερ, που καθιέρωσε στο αμερικανικό πολιτικό λεξιλόγιο την έκφραση alt-right (alternative right, «εναλλακτική δεξιά»), με τον οποίο ορίζεται η αμερικανική ακροδεξιά.

Κατά τον Σπένσερ, η alt-right «ανακάλυψε κάτι» στον πολιτικό λόγο του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου, ο οποίος «άλλαξε το παράδειγμα και έκανε εφικτή τη δημόσια παρουσία» της.

Ο Τραμπ ουσιαστικά βάσισε την εκστρατεία του στις υποσχέσεις ότι θα ασκούσε εθνικιστική πολιτική πρωτίστως στο πεδίο της οικονομίας, και ότι θα πάτασσε την παράτυπη μετανάστευση, κάνοντας εμπρηστικές δηλώσεις εναντίον των ισπανόφωνων και των μουσουλμάνων.

Επτά μήνες μετά την ορκωμοσία του, πολλές εκατοντάδες οπαδοί της αμερικανικής άκρας δεξιάς συγκεντρώθηκαν τον Αύγουστο του 2017 στη Σάρλοτσβιλ, όπου ήθελαν να καταγγείλουν την αποκαθήλωση ενός αγάλματος του στρατηγού Ρόμπερτ Λι, αρχηγού του στρατού της συνομοσπονδίας (του αμερικανικού Νότου) στον εμφύλιο των ΗΠΑ (1861-1865).

Ξέσπασαν επεισόδια και ένας νεαρός νεοναζί έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος αντιφασιστών που συμμετείχαν σε αντισυγκέντρωση. Μια 32χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και τριάντα αντιδιαδηλωτές τραυματίστηκαν. Ο οδηγός καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια.

Ο Τραμπ προκάλεσε σάλο και επικρίθηκε έντονα όταν αντιδρώντας στα επεισόδια είπε πως υπήρχαν «καλοί άνθρωποι» σε «αμφότερες τις πλευρές». Αργότερα, αποπειράθηκε να βάλει τέλος στο κύμα αγανάκτησης που προκάλεσε διαβεβαιώνοντας πως καταδικάζει «όλα τα είδη ρατσισμού» και κάλεσε να εξαλειφθεί «το δηλητήριο του αντισημιτισμού».

Ο Σπένσερ, που ονειρεύεται ένα «εθνικό κράτος» αποκλειστικά και μόνο λευκών, εξήρε την «εντιμότητα» του Τραμπ, που είχε «πει τι σκεφτόταν» τότε. «Εκείνη τη στιγμή ήμουν υπερήφανος γι' αυτόν», συμπλήρωσε.