Η συγκλονιστική ιστορία τριών ναυαγών που σώθηκαν από ένα «SOS» σε ακατοίκητο νησί

Ένα μήνυμα «SOS» γραμμένο στην παραλία ενός μικρού νησιού του Ειρηνικού εντόπισε ένα αυστραλιανό ελικόπτερο και έσωσε τρεις ναυαγούς, θυμίζοντας πραγματικά σενάριο σε ταινία.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη, όταν οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν με σκάφος για να κάνουν ένα ταξίδι 26 μιλίων (42 χιλιόμετρα) από το Pulawat προς το Pulap των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας.

Ωστόσο, όπως φαίνεται βγήκαν εκτός πορείας καθώς τους τελείωσαν τα καύσιμα, με αποτέλεσμα να βρεθούν στο ακατοίκητο νησί.

A huge shout out to HMAS Canberra and its embarked aviation assets for working together with partners in the Pacific to locate the three-person crew that had been missing for nearly three days in Micronesia #YourADF #PacificFamily pic.twitter.com/6MCUSWTqZM