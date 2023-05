Η σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού Χαν πυροδοτεί διαδηλώσεις και απειλεί να βυθίσει το Πακιστάν σε κρίση

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Ίμραν Χαν, συνελήφθη σήμερα τη στιγμή που έφτανε σε δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ όπου θα εκδικαζόταν μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία ήταν κατηγορούμενος. Η σύλληψή του πυροδότησε αμέσως διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια εξέλιξη που απειλεί να προκαλέσει αναταραχή στη χώρα, που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Μετά την είδηση της σύλληψης, εκατοντάδες υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού απέκλεισαν δρόμους στη Λαχόρη, την ιδιαίτερη πατρίδα του Χαν, όπου η αστυνομία τέθηκε σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς και στη βορειοδυτική επαρχία Χάιμπερ-Πακτούνχβα. Διαδηλωτές απέκλεισαν επίσης έναν κεντρικό δρόμο στο λιμάνι του Καράτσι, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού που διαδήλωσαν στο Καράτσι. Δρόμοι αποκλείστηκαν επίσης κοντά στο Ισλαμαμπάντ, καθώς και στην πόλη Πεσαβάρ, δυτικά της πρωτεύουσας. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην πόλη Κουέτα, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο Ίμραν Χαν συνελήφθη για την υπόθεση Qadir Trust», ανακοίνωσε η αστυνομία του Ισλαμαμπάντ στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, αναφερόμενη σε μια υπόθεση διαφθοράς στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο πρώην πρωθυπουργός.

Massive protests across Pakistan against the arrest of Imran Khan!! The establishment has not only killed the struggling democracy, it is killing the country! pic.twitter.com/xBTBz9XC6I

Ο Χαν απομακρύνθηκε από την πρωθυπουργία πέρυσι τον Απρίλιο, έπειτα από πρόταση μομφής. Την περίοδο αυτή διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία για τις πρόωρες εκλογές του Οκτωβρίου. Τον Μάρτιο είχε ακυρωθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, αφού ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του και αστυνομικών που είχαν πάει στο σπίτι του για τον συλλάβουν. Ο Χαν, που επιθυμεί να επιστρέψει στην εξουσία, και το όνομά του εμπλέκεται σε πολλές δεκάδες δικαστικές υποθέσεις από την εκδίωξή του πέρυσι και μέχρι στιγμής, είχε καταφέρει να αποφύγει τη σύλληψη.

Σήμερα, σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο Χαν εμφανίζεται να σπρώχνεται από δεκάδες παραστρατιωτικούς και να τον βάζουν μέσα σε ένα θωρακισμένο όχημα στις εγκαταστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Ισλαμαμπάντ.

«Καθώς φτάσαμε στον χώρο βιομετρικού ελέγχου στο Δικαστήριο, κατά την προσέλευσή μας, δεκάδες φύλακες μας επιτέθηκαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μπουχάρι, δικηγόρος του κόμματος Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (PTI) του Χαν. «Τον έδειραν και τον έσυραν έξω», πρόσθεσε.

Imran Khan, Former PM of Pakistan, and a key leader of Muslim world, presents himself in court for biometric verification, and is being arrested in a violent fashion! Looks more like “State Abduction & Terror” - Another sad day in the history of Bizarre Republic of Pakistan! pic.twitter.com/bVfKi9vsyP