Οι Σύροι αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση στη Δαμασκό

Συστοιχίες των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας της Συρίας ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από ισραηλινά μαχητικά στον ουρανό της Δαμασκού, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση» από τον εναέριο χώρο «νοτιοανατολικά της Βηρυτού», στον Λίβανο, με στόχο «σημεία στα περίχωρα της πόλης της Δαμασκού», ανέφερε πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την επιχείρηση αναχαίτισης και κατάρριψης των πυραύλων.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας (...) αναχαίτισε τους περισσότερους» από τους ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την στρατιωτική πηγή.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για την επιδρομή στη συριακή πρωτεύουσα.

Αφότου ξέσπασε το 2011 η ένοπλη σύρραξη στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των δυνάμεων της συριακής κυβέρνησης και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ομάδων, ιδίως της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός σπανίως αναγνωρίζει δημόσια πως διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία· έκανε πάντως γνωστό νωρίτερα φέτος ότι έπληξε τουλάχιστον 50 στόχους στην εμπόλεμη χώρα την προηγούμενη χρονιά. Το Ισραήλ διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα στη συριακή επικράτεια.

Πηγές προσκείμενες σε δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι η κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Συρία από το 2020 εγγράφεται στο πλαίσιο ακήρυκτου πολέμου ο οποίος διεξάγεται με την ανεπίσημη έγκριση των ΗΠΑ.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε τον Μάρτιο του 2011 με έναυσμα την καταστολή διαδηλώσεων που είχαν κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό, έχει στοιχίσει έκτοτε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους κι έχει αναγκάσει εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, μετατρέποντάς τους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

#BREAKING: #Israel Air Force just conducted another airstrike against #IRGC & #Hezbollah related targets in #Damascus. The were weapon caches recently transferred from #Iran to #Syria. The #Israeli F-16Is again used #Lebanon's airspace to launch their cruise missiles pic.twitter.com/qLAkXNZAwO