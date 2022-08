Η Συρία αρνείται ότι κρατά όμηρο τον Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις

Οι αρχές της Συρίας διέψευσαν, ότι έχουν απαγάγει ή ότι κρατούν έναν Αμερικανό δημοσιογράφο που εξαφανίστηκε πριν από μία δεκαετία, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τη Δαμασκό να τον αφήσει ελεύθερο.

Ο Όστιν Τάις, πρώην πεζοναύτης του αμερικανικού στρατού, απήχθη τον Αύγουστο του 2012 σε ηλικία 31 ετών κοντά στη Δαμασκό όπου βρισκόταν ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος για να καλύψει την εξέγερση εναντίον του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

