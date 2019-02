Η Σόφια επικύρωσε το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ

Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας επικύρωσε το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νίκολα Ντιμιτρόφ να χαιρετίζει την απόφαση.

«Σήμερα το βουλγαρικό κοινοβούλιο επικύρωσε το πρωτόκολλο ένταξης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο NATO. Είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον κοντινό μας γείτονα ως 30ο μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί ένα επίτευγμα και μια έμπνευση όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την Βορειοατλαντική Συμμαχία», ανέφερε με tweet της σήμερα η Ζαχαρίεβα.

Με απάντηση σε κοινοποίηση της ανάρτησης ο Ντιμιτρόφ ευχαρίστησε τη Βουλγάρα ομόλογό του και τόνισε ότι προσμένει στην επίσκεψή του στη Σόφια σε «μια ακόμη ευκαιρία για την προώθηση της φιλίας μας και της συνεργασίας».

Today, the BG Parliament 🇧🇬 has ratified the #NATO Protocol for the Republic of #NorthMacedonia 🇲🇰. Prepared to welcome our close neighbor and 30th NATO member. This has been an achievement and an inspiration not only for the region but for the whole #Transatlantic alliance. pic.twitter.com/JJZkVIMhl7