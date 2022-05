Η Σουηδία υπέγραψε αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Την αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ υπέγραψε το πρωί της Τρίτης η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Αν Λίντε, βάζοντας τέλος στις δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκαλεί μια δραματική εξέλιξη στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και γεωπολιτική.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας δήλωσε: «Η Σουηδία είναι ένα βήμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό, και νιώθω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που είναι το καλύτερο για τη Σουηδία».

«Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει, αλλά υπολογίζουμε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και έναν χρόνο. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, η αίτηση θα υποβληθεί, μαζί με αυτήν της Φινλανδίας, με διαφορά περίπου μιας μέρας, και στη συνέχεια θα εξεταστεί από το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Παρακολουθήστε το βίντεο:

Historic moment when NATO can get even closer to Russia's borders

"Sweden is one step closer to NATO," said Foreign Minister Ann Linde, who signed an application to join the Alliance. pic.twitter.com/tsE4N2u5LB