Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει τον δράστη της σφαγής στο Μοντερέι Παρκ - Δείτε το βίντεο

Τον αφοπλισμό του 72χρονου που δολοφόνησε τουλάχιστον 11 άτομα στην αίθουσα χορού Star Ballroom Dance Studio του Μόντερεϊ Παρκ, κατά τη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης για την Κινεζική Πρωτοχρονιά, καταγράφει βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο τραβήχτηκε περίπου 20 λεπτά μετά το μακελειό και λίγη ώρα πριν μπει ο δράστης σε άλλη αίθουσα χορού στην πόλη Αλάμπρα.



Εκεί, ο Μπράντον Τσάι, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, πάλεψε μαζί του και του άρπαξε το όπλο προτού προλάβει να ρίξει ούτε μια σφαίρα.

H σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας της αίθουσας χορού.

Δείτε το βίντεο:

BREAKING: Surveillance video shows 26-year-old Brandon Tsay wrestling a gun away from the Monterey Park shooter at a second dance hall. https://t.co/NpZWT2STXs pic.twitter.com/9qE4vHwPCk