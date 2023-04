Η στιγμή που το αγαλματίδιο εκρήγνυται στα χέρια του Ρώσου μπλόγκερ και τον σκοτώνει

Σε νέα βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από τις τελευταίες στιγμές του Ρώσου μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, ο οποίος δολοφονήθηκε σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη την περασμένη Κυριακή.

Σε αυτά ο στρατιωτικός μπλόγκερ, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται να βγάζει από το κουτί και να θαυμάζει την προτομή ενός στρατιώτη που του προσφέρθηκε.

Λίγες στιγμές αργότερα, και ενώ τοποθετεί ξανά την προτομή στο κουτί της, σημειώνεται η έκρηξη που σκότωσε τον ίδιο και τραυμάτισε δεκάδες άλλα άτομα.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12