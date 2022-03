Η στιγμή της ανατίναξης του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Χάρκοβο

Ρωσικός πύραυλος χτύπησε νωρίτερα το πρωί το κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Χάρκοβο. Τα ρωσικά πυρά σφυροκοπούν από τα ξημερώματα τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας, χτυπώντας κυβερνητικά κτίρια. Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται ζωντανά η στιγμή που ο πύραυλος χτυπάει το κτίριο του υπουργείου και το τινάζει στον αέρα. η εικόνα από μόνη της προκαλεί σοκ.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

