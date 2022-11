Η στιγμή της σύλληψης της ύποπτης για την βόμβα στο Ιστικλάλ

Πλάνα με τη σύλληψη της βασικής υπόπτου για την βόμβα που προκάλεσε την έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις τουρκικές αρχές.



Το βίντεο δείχνει τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να μπαίνουν σε ένα διαμέρισμα και να περνούν χειροπέδες στη γυναίκα. Φαίνεται επίσης να ψάχνουν εξονυχιστικά τους χώρους ανακαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, και όπλα.

Παράλληλα χρήστες του twitter δημοσίευσαν φωτογραφίες της ύποπτης γυναίκας μετά τη σύλληψή της.



Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs