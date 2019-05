Η ταινία «Κουρσκ» πήρε άδεια για να προβληθεί στους ρωσικούς κινηματογράφους

Η ταινία «Κουρσκ», η οποία έχει θέμα το ομώνυμο ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο που βυθίστηκε αύτανδρο τον Αύγουστο του 2002 στην Θάλασσα του Μπάρεντς, και αποτελεί συμπαραγωγή του Βελγίου και του Λουξεμβούργου, θα αρχίσει να προβάλλεται στους ρωσικούς κινηματογράφους από τις 27 Ιουνίου, μετά την άδεια που ενέκρινε το ρωσικό υπουργείο Πολιτισμού

«Η άδεια προβολής της ταινίας ‘Κουρσκ’ υπεγράφη και η ημερομηνία προβολής είναι η 27η Ιουνίου» , μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Η προβολή της ταινίας στην Ρωσία γίνεται με καθυστέρηση μερικών μηνών, καθώς στην Ευρώπη άρχισε να προβάλλεται από το 2018.

Το σενάριο της ταινίας, σε σκηνοθεσία του Δανού σκηνοθέτη Τόμας Βίντεμπεργκ, είναι βασισμένο στο βιβλίο του Ρόμπερτ Μούρ «A time to die: The untold story of the Kursk tragedy» («Καιρός να πεθάνεις: η άγνωστη ιστορία της τραγωδίας του Κουρσκ» το οποίο κυκλοφόρησε το 2002. Στους κύριους ρόλους πρωταγωνιστούν οι Κόλιν Φερθ, Λεά Σεϊντού, Ματίας Σένερτς και Μαξ φον Σίντοφ.

Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία EuropaCorp του Λικ Μπεσόν.