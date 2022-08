Η Τουρκία αρνήθηκε να δεχτεί βραζιλιάνικο αεροπλανοφόρο που επρόκειτο να διαλυθεί υπό τον φόβο ρύπανσης του περιβάλλοντος

Η Τουρκία αρνήθηκε την Παρασκευή να επιτρέψει την είσοδο στα χωρικά της ύδατα σε ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Βραζιλίας, το οποίο επρόκειτο να οδηγηθεί σε ναυπηγείο για να διαλυθεί, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Αποφασίστηκε να ακυρώσουμε την έγκριση που είχε δοθεί υπό όρους στο πλοίο NAE Sao Paulo. Δεν θα επιτραπεί να μπει στα τουρκικά χωρικά ύδατα», ανέφερε ο υπουργός Μουράτ Κουρούμ σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι βραζιλιάνικες αρχές δεν τήρησαν τους όρους που απαιτούσε η Τουρκία, όπως να γίνει δεύτερη επιθεώρηση στο πλοίο και να παραδοθεί στις τουρκικές αρχές «η απογραφή των επικίνδυνων υλικών». «Δεν έχουμε επιτρέψει μέχρι τώρα κανένα μέτρο που θα έβλαπτε το περιβάλλον ή τον λαό μας», υποστήριξε ο Κουρούμ.

Η αρχική ανακοίνωση ότι το βραζιλιάνικο αεροπλανοφόρο επρόκειτο να διαλυθεί στα ναυπηγεία του Αλί Αγά, στα δυτικά παράλια της Τουρκίας, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων που φοβούνταν τη ρύπανση από αμίαντο, σε ξηρά και θάλασσα.

