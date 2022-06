Η Τουρκία εξακολουθεί τις προκλήσεις: Κάλεσε για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα

Λίγες ώρες μετά από τις προκλητικές δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ, η κλιμάκωση στην ένταση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, συνεχίζεται από την πλευρά της γείτονος χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, Χριστόδουλος Λάζαρης, κλήθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

#BREAKING Greek envoy to Ankara summoned over Greece's support to terrorist PKK, condoning its demonstrations near Turkish Embassy in Athens