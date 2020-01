Η Τουρκία επιστρατεύει μισθοφόρους τζιχαντιστές

Η αποστολή τουρκικού εκστρατευτικού σώματος στη Λιβύη δεν φαίνεται να είναι μια απλή υπόθεση. Ο Ταγίπ Ερντογάν και η Άγκυρα, σε μία προσπάθεια να διατηρηθούν κάποια προσχήματα, επιμένουν -όπως και στη Συρία- να χρησιμοποιούν μισθοφορικές δυνάμεις, «αντλώντας» ανθρώπινους πόρους από τις οργανώσεις τζιχαντιστών στη Μέση Ανατολή.

Έτσι λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ρωσίας, η οποία τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη κάνει χρήση μισθοφορικών μονάδων της ιδιωτικής πολιτοφυλακής Wagner, η Τουρκία έχει αρχίσει να στέλνει μισθοφόρους τζιχαντιστές στη Λιβύη, με τους οποίους έχει υπογραφεί συμβόλαιο 6μηνης παραμονής τους στη χώρα αυτή της βορείου Αφρικής και με αμοιβή 1.500 δολάρια τον μήνα.

Το οικονομικό όμως δεν είναι το μόνο κίνητρο: σε κάθε μαχητή που θα εκπληρώσει το συμβόλαιό του θα παρέχεται η τουρκική υπηκοότητα.

Τα στοιχεία αυτά αναρτήθηκαν στην τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα a3haber.com.

Εκτινάχθηκε το κόστος για τον μισθοφορικό στρατό

Μέχρι να εμπλακεί στη Λιβύη, ο Ταγίπ Ερντογάν την έβγαζε σχεδόν τζάμπα με τους μισθοφόρους του στη Συρία, αφού η μηνιαία αμοιβή τους ήταν μόλις 50 δολάρια, αλλά με πλήρες δικαίωμα λαφυραγώγησης. Τα λάφυρα, δηλαδή, ανήκουν αποκλειστικά στους μισθοφόρους και δεν μοιράζονται με το τουρκικό κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μονάδες τουρκικής πολιτοφυλακής στη Συρία συγκροτήθηκαν από τουλάχιστον 12 ισλαμιστικές οργανώσεις που δρούσαν στην περιοχή της Συρίας και του Ιράκ.

Αυτές οι οργανώσεις κατά κύριο λόγο είναι που θα προμηθεύσουν τον μεγαλύτερο όγκο τζιχαντιστών μαχητών που θα μεταφερθούν στην έρημο της Λιβύης.

Sources inside the Turkish-backed Syrian factions tell me that in exchange for fighting in Libya, fighters are being promised Turkish citizenship after 6 months of deployment.

Multiple commanders in the factions received Turkish citizenship & passports over the past month. pic.twitter.com/z99ehMHILI