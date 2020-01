Η Τουρκία στέλνει το Γιαβούζ στο τεμάχιο 8 της Κύπρου

Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμένεται να ρίξει άγκυρα το πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας «Υavuz» προκειμένου το πλήρωμα να εκτελέσει παράνομες εργασίες στον ούτω καλούμενο στόχο «Λευκωσία 1», κατόπιν μάλιστα εντολών του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος παράνομος γεωτρητικός στόχος της Άγκυρας βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του τεμαχίου Οκτώ της κυπριακής ΑΟΖ και στα σύνορα με το τεμάχιο Δώδεκα, περιοχή τα δικαιώματα της οποίας κατέχει η κοινοπραξία της γαλλικής Total και της ιταλικής ENI.

*Με κόκκινο χρώμα η περιοχή όπου θα καταπλεύσει το Υavuz

Η θαλάσσια περιοχή στην οποία η Τουρκία προγραμματίζει τη γεώτρηση βρίσκεται σε απόσταση ογδόντα περίπου ναυτικών μιλίων από τις κυπριακές ακτές και εξέδωσε μάλιστα νέα, παράνομη navtex με την οποία ενημερώνει τους ναυτιλομένους ότι οι εργασίες του «Yavuz» θα διαρκέσουν από τις 18 Ιανουαρίου 2020 εως τις 24 Μαϊου 2020.

Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε ότι το πλωτό γεωτρύπανο βρίσκεται προς το παρόν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μερσίνας και δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να βάλει πλώρη για την κυπριακή ΑΟΖ.

Άκρως προκλητικός είναι πάντως ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας τη νέα, παράνομη γεώτρηση στον ούτω καλούμενο στόχο «Λευκωσία 1» μέσω twitter. Συνόδευσε τη σχετική ανάρτηση με emoji που φέρει γυαλιά ηλίου:



Yavuz’un yeni durağı Lefkoşa-1



The next destination is Lefkoşa-1 😎 pic.twitter.com/FWeKHbpPGD