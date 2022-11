Η τρομοκρατία χτύπησε και πάλι στην Τουρκία

Σε τρομοκρατική ενέργεια αποδίδεται η έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 53.

Η έκρηξη έγινε έξω από κατάστημα της πολυσύχναστης οδού Ιστικλάλ στο Πέραν. Ο συγκεκριμένος δρόμος, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης είναι ένας από τους πλέον εμπορικούς της πόλης, και η έκρηξη έγινε σε μια στιγμή που χιλιάδες πολίτες είχαν βγει για να ψωνίσουν.

«Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και στο παρελθόν, όπως θα αποτύχουν ξανά στο μέλλον», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Ινδονησία για να παρευρεθεί στη σύνοδο της G20.

«Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» στην επίθεση.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν μια γυναίκα να αφήνει μια τσάντα κοντά σε πεζούς, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μια έκρηξη. Ωστόσο, οι αρχές υπογράμμισαν ότι η έρευνα βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο.

«Θα είναι λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι πρώτες πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι η επίθεση μυρίζει τρομοκρατία», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση «ύπουλη», επισημαίνοντας πως «οι αστυνομικοί μας πήγαν στον τόπο του εγκλήματος και οι τραυματίες μας στάλθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής. Οι προσπάθειες να παραδοθεί η Τουρκία και το τουρκικό έθνος μέσω της τρομοκρατίας δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους».

Για τρομοκρατική ενέργεια μιλάει και η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η οποία ανέθεσε την έρευνα σε πέντε εισαγγελείς, ενώ επιβλήθηκε παράλληλα, απαγόρευση μετάδοσης ειδήσεων σχετικές με την έκρηξη.

Δείτε βίντεο με την στιγμή της έκρηξης:

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM — ELINT News (@ELINTNews) November 13, 2022

Security forces and emergency services are deployed at Istanbul's Istiklal following a loud explosion. pic.twitter.com/fTm0TlbwKA — Ted Regencia تِد (@tedregencia) November 13, 2022

Οι τουρκικές αρχές «έκοψαν» τα social media

Περιορισμοί επιβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία μετά την φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. Οι περιορισμοί ήλθαν μετά την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης να απαγορεύσει την μετάδοση ειδήσεων για την έκρηξη μέσα από τα social media.

Η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών της Τουρκίας (BTK) επιβεβαίωσε ότι επιβλήθηκαν περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι αυτοί ισχύουν για να αποτρέψουν τη δημοσίευση και την κυκλοφορία εικόνων από τον τόπο του συμβάντος.

Οι μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο δείχνουν ότι οι υπηρεσίες του Twitter, του Instagram, του Facebook, του YouTube και κάποιων διακομιστών του Telegram είναι επί του παρόντος περιορισμένες. Το μέτρο εφαρμόζεται σε κάποιους αλλά όχι σε όλους τους παρόχους Διαδικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου παρόχου δικτύου Turk Telekom. Οι μετρήσεις λαμβάνονται από ένα αρχικό σύνολο 50 σημείων σε όλη τη χώρα και επιβεβαιώνουν τις αναφορές χρηστών για τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Η Τουρκία έχει μια μακροχρόνια πολιτική περιορισμού της πρόσβασης στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά από εκρήξεις, πολιτικά επεισόδια και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ωστόσο, αυτή η πολιτική έχει επικριθεί ευρέως καθώς δυσκολεύει την πρόσβαση σε υποστήριξη και βοήθεια, ενώ περιορίζει την ελευθερία του Τύπου, σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Το ελληνικό γενικό προξενείο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις τοπικές αρχές, γίνεται γνωστό με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων. Επίσης, το ΥΠΕΞ σημειώνει πως η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία και «εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην τουρκική κυβέρνηση και στον τουρκικό λαό».