Οι Τσάμπ και Μέιτζορ, οι δύο ποιμενικοί του ζεύγους Μπάιντεν, έφθασαν στον Λευκό Οίκο

Οι Τσαμπ και Μέιτζορ, οι δύο γερμανικοί ποιμενικοί του ζεύγους Μπάιντεν, έφθασαν χθες στον Λευκό Οίκο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση, η οποία πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε διακοπεί για περισσότερο από έναν αιώνα.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, διακρίνονται τα δύο σκυλιά να χοροπηδούν ή να ξεκουράζονται στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, με φόντο τον οβελίσκο του μνημείου Ουάσιγκτον.

Ο Τσαμπ είναι μέλος της οικογένειας Μπάιντεν από το 2008. Το 2018 εντάχθηκε σε αυτήν και ο Μέιτζορ. Μάλιστα, ο Μέιτζορ έγινε χθες το πρώτο σκυλί, που έχει υιοθετηθεί από ένα καταφύγιο, το οποίο θα μένει στον Λευκό Οίκο.

Champ and Major have joined us in the White House! 💕🐾 pic.twitter.com/R035YnavVo