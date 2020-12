Η «βουβή» παραμονή Πρωτοχρονιάς κάτω από τη σκιά του Covid-19

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βιώνουν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε - με lockdown, περιορισμούς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δεκάδες χώρες σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση του Covid-19 πριν αρχίσουν οι προσπάθειες για τον εμβολιασμό του πληθυσμού.

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς σηματοδοτεί έναν χρόνο από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε για πρώτη φορά μια μυστηριώδη πνευμονία στην Κίνα, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Covid-19, η οποία συνέχισε το 2020 και έφτασε να σκοτώνει περισσότερους από 1,79 εκατομμύρια ανθρώπους και να καταστρέφει την παγκόσμια οικονομία με πρωτοφανείς τρόπους.



Όμως, οι διεθνείς προσπάθειες βοήθησαν στην ανάπτυξη εμβολίων σε χρόνο ρεκόρ, και μετά την Pfizer-BioNTech και τη Moderna, το σκεύασμα που αναπτύχθηκε από την Οξφόρδη και την εταιρεία φαρμάκων AstraZeneca έγινε το τρίτο που έλαβε έγκριση στον δυτικό κόσμο.

Το μικρό αρχιπέλαγος του Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό υποδέχθηκαν πρώτα στον πλανήτη, στις 12.00 ώρα Ελλάδος, το 2021, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαν και Μπέικερ θα περιμένουν άλλες 26 ώρες.

Η Νέα Ζηλανδία, όπου ισχύουν ακόμη κάποιοι περιορισμοί, είναι η μόνη χώρα του πλανήτη όπου οι κάτοικοι μπορούν να γιορτάσουν και πέρασε μία ώρα αργότερα το κατώφλι του 2021. Μεγάλα πλήθη υποδέχθηκαν το νέο έτος στο Οκλαντ με γιορτή πυροτεχνημάτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανέφερε 981 θανάτους την Τετάρτη εν μέσω ενός κύματος που σχετίζεται με μια νέα μετάλλαξη του Covid, οι άνθρωποι που σχεδιάζουν να γιορτάσουν την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουν προειδοποιηθεί ότι πρέπει να αφήσουν από τα πάρτι για αργότερα το 2021.

Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, κάλεσε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τους κανόνες και «να δουν το νέο έτος με ασφάλεια στο σπίτι».

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει 100.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες για την καταπολέμηση πάρτι και συγκεντρώσεων.

Στη Γερμανία, η οποία βρίσκεται κάτω από μερικό lockdown, η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι το 2020 ήταν μακράν η πιο δύσκολη χρονιά από την 15ετή ηγεσία της, αλλά η έναρξη εμβολιασμών κατά του Covid-19 έκανε το 2021 ένα έτος ελπίδας.

Η Μέρκελ καταδίκασε το κίνημα διαμαρτυρίας κατά των περιοριστικών μέτρων και είπε ότι θα εμβολιαστεί όταν το εμβόλιο γίνει ευρέως διαθέσιμο.

Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Γενς Σπαν, είπε ότι αναμένει από τη χώρα να έχει την «πιο ήσυχη Παραμονή Πρωτοχρονιάς».

Αλλού σε όλο τον κόσμο οι Αρχές κάλεσαν το κοινό να υποδεχτεί το νέο έτος στο σπίτι.

Οι κάτοικοι της Ρώμης θα παρακολουθήσουν από τον καναπέ τους τους εορτασμούς στο Circus Maximus, το αρχαιότερο στάδιο της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ώρες θεάματος και τον εορταστικό φωτισμό των εμβληματικών τόπων της Ρώμης. Ο δήμος απαγόρευσε τα πυροτεχνήματα.

Η Ιταλία, όπου οι φωτογραφίες των αυτοσχέδιων νεκροθαλάμων και των προσώπων των εξαντλημένων γιατρών και νοσηλευτών έκαναν τον υπόλοιπο πλανήτη να συνειδητοποιήσει την σοβαρότητα της κρίσης, βρίσκεται σε lockdown μέχρι τις 7 Ιανουαρίου και έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00. Τα ρεβεγιόν έχουν απαγορευθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Από την Γαλλία, μέχρι την Λετονία, αλλά και την Βραζιλία, αστυνομικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί για να εποπτεύσουν την τήρηση των περιοριστικών μέτρων και την απαγόρευση των συγκεντρώσεων.

Στο Λονδίνο, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ θα δώσει συναυλία με livestream στην μνήμη των μελών του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπέκυψαν στην ασθένεια. Θα μεταδοθεί σε γιγάντια οθόνη στο Πικακτίλι Σέρκους και μέσω του YouTube.

Ενώ η κρυστάλλινη σφαίρα της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς θα πέσει στην Times Square των ΗΠΑ τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, η κάθοδος θα χαιρετιστεί από άδειους δρόμους λόγω του Covid-19. Οι Αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η Times Square δεν θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μπορούν να το κάνουν μέσω διαδικτύου ή τηλεόρασης.

Αυτή η δραματική αλλαγή δεν είναι μοναδική για το Μανχάταν. Οι πόλεις των ΗΠΑ αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποδέχονται το 2021 καθώς οι περιπτώσεις και οι θάνατοι από Covid-19 αυξάνονται σε εθνικό επίπεδο. Τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins αναφέρουν 19.448.626 περιπτώσεις στις ΗΠΑ και 336.947 θανάτους.

Ακόμη και μεγάλες πόλεις στην Ταϊβάν έχουν μειώσει τις εκδηλώσεις της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς και λένε στους ανθρώπους να παρακολουθήσουν πυροτεχνήματα και άλλες γιορτές στο σπίτι, μετά την πρώτη περίπτωση του νησιού για την εξαιρετικά μολυσματική παραλλαγή κορωνοϊού που ανακαλύφθηκε αρχικά στη Βρετανία.

Η Ταϊβάν έχει διατηρήσει την πανδημία υπό έλεγχο χάρη στα έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των καραντίνων για κάθε άφιξη από το εξωτερικό, με 800 επιβεβαιωμένα κρούσματα, και 7 θανάτους, σχεδόν όλα εισαγόμενα.

Πυροτεχνήματα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας:

Οι πόλεις Kaohsiung, Tainan, Taichung, Taoyuan, Chiayi και Keelung δήλωσαν όλες αργά την Τετάρτη ότι θα ακυρώσουν τη δημόσια συμμετοχή σε εκδηλώσεις όπως εκθέσεις πυροτεχνημάτων και ζήτησαν από τους ανθρώπους να παρακολουθούν στο σπίτι τους online και στην τηλεόραση.

Στη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, όπου το ξέσπασμα του Covid εντείνεται καθημερινά, οι άνθρωποι κλήθηκαν να μείνουν σπίτι και να αποφύγουν τη διάσημη επίδειξη πυροτεχνημάτων στα μεσάνυχτα. Περιορισμοί επιβλήθηκαν επίσης στη νότια πολιτεία της Βικτώριας.

Ωστόσο στη Νέα Ζηλανδία, η οποία κατάφερε να εξαλείψει τον κορωνοϊό μετά από αυστηρό lockdown επτά εβδομάδων, τα σχέδια της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς προχώρησαν ως συνήθως.

Η Νέα Ζηλανδία γιόρτασε την Πρωτοχρονιά:

Happy 2021 New Zealand! 💥



This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0