ΗΑΕ: Δύο νεκροί και 120 τραυματίες από έκρηξη στο Αμπού Ντάμπι

Δύο νεκροί και 120 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα έξω από εστιατόριο στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το δυστύχημα οφείλεται σε έκρηξη φιάλης υγραερίου.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα) έξω από εστιατόριο στην περιοχή Χαλιντίγια, προκαλώντας υλικές ζημιές σε αρκετά μεγάλη απόσταση.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν πως από το ωστικό κύμα της έκρηξης έσπασαν τα τζάμια πολλών γειτονικών κτιρίων.

