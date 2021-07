Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Ντουμπάι

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στο Ντουμπάι σήμερα το βράδυ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με ένα tweet της κυβερνητικής υπηρεσίας Τύπου, μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω σε ένα φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί.

Δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι επιχειρούν για να κατασβέσουν τη φωτιά, πρόσθεσε η υπηρεσία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για τραυματίες.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης φαίνονταν να κατευθύνονταν νότια του Ντουμπάι στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο Αμπού Ντάμπι, δήλωσε ένας ανταποκριτής του Reuters.

Τουλάχιστον τρεις κάτοικοι στην περιοχή ανέφεραν ότι σείστηκαν παράθυρα και πόρτες κτηρίων εξαιτίας της έκρηξης.

UPDATE - Dubai officials responding to fire caused by an explosion on a container ship at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/r5orj9RxMx