Ιαπωνία- ναυάγιο πλοίου: Νεκροί οι 10 επιβαίνοντες που εντοπίστηκαν με τους υπόλοιπους 16 να αγνοούνται

Νεκροί είναι και οι δέκα άνθρωποι που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής μετά το ναυάγιο χθες, 23 Απριλίου, τουριστικού πλοίου στη βόρεια Ιαπωνία, ενώ άλλοι 16 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της χώρας.

«Επιβεβαιώνουμε τον θάνατο και των δέκα ανθρώπων», δήλωσε εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού, ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τους 16 αγνοούμενους.

Το πλοίο Kazu I απέπλευσε το πρωί του Σαββάτου με 24 επιβάτες, ανάμεσά τους δύο παιδιά και διμελές πλήρωμα για την περιήγηση κατά μήκος της χερσονήσου Σιρετόκο, προστατευόμενης φυσικής περιοχής στο βορειοανατολικό τμήμα της βόρειας νήσου Χοκάιντο, παρά τις προβλέψεις για άσχημες καιρικές συνθήκες.

Το πλήρωμα έστειλε σήμα κινδύνου στις 13:13 τοπική ώρα (07:13 ώρα Ελλάδας), ειδοποιώντας πως το πλοίο έβαζε νερά και είχε αρχίσει να βυθίζεται, καθώς είχε πάρει κλίση 30 μοιρών.

Το λιμενικό έφθασε στην περιοχή έπειτα από τρεις ώρες εντατικών ερευνών, που συνεχίζονται έκτοτε και στις οποίες συμμετέχουν η αστυνομία, ο στρατός και αλιείς της περιοχής, ενώ έχουν αναπτυχθεί και αεροπορικά μέσα.

